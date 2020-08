Dopo i 143 positivi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento

26 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio

Intanto l’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che da quando sono iniziati i test per il Covid-19 negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono stati individuati 139 positivi asintomatici. Ieri 18 i casi all’aeroporto di Fiumicino (13 del Lazio, 2 della Campania, 1 delle Marche, 1 dell’Abruzzo e 1 dell’Umbria, provenienti dalla Spagna e dalla Grecia) e 2 a Ciampino (due albanesi provenienti dalla Grecia a diretti in Umbria). Inoltre presso il drive-in del Porto di Civitavecchia nella sola giornata di ieri sono stati processati 2.192 tamponi. Le operazioni si sono concluse alle ore 3:15 della notte. Questa mattina il drive-in è nuovamente operativo. In una settimana sono stati quadruplicati i test nei drive-in regionali. Martedì 18 agosto furono eseguiti 2.140 test, nella giornata di ieri, 25 agosto, ne sono stati invece eseguiti 8.293. Uno sforzo straordinario per garantire la tutela della salute pubblica”. Oggi è stato anche inoculato ad altri due volontari il vaccino italiano in sperimentazione sull’uomo allo Spallanzani. Lunedì era partita la fase I dei test con il primo volontario (una donna cinquantenne) dei 90 selezionati.

