Ieri in Italia sono stati registrati 1071 nuovi casi di coronavirus: i dati di oggi della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi i casi sono 1210 e i morti sono sette. Sono 267 i guariti o dimessi mentre i tamponi, secondo quanto comunicato, sono tantissimi (348.580) perché molto probabilmente c’è un errore nel conteggio del Molise: togliendo i 281368 si arriva a 67212 tamponi, un dato più realistico. L’unica regione con zero contagi è la Valle d’Aosta mentre in Campania ci sono 138 positivi. Il Molise ne ha solo 1 mentre la Provincia di Trento ne conta 3. Il totale dei ricoverati con sintomi arriva a 971 (ieri erano 924, sono 47 in più) mentre in terapia intensiva ci sono 69 persone (cinque in più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 17398 persone mentre gli attualmente positivi totali sono 18438.

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 23 agosto della Protezione Civile

Oggi nel Lazio sono stati individuati 184 casi e un decesso. Nelle altre regioni i contagi sono così suddivisi: in Lombardia oggi ci sono 239 nuovi positivi e si registrano 4 nuovi decessi. In Veneto ci sono 145 in più i casi nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso, restano così a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono a -223 unità. 104 persone in più, invece, in isolamento domiciliare. In Umbria altri 19 nuovi casi di coronavirus sono stati accertati oggi. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: sono quindi scesi a 12 i pazienti nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. In Puglia oggi 33 nuovi contagi su 1591 tamponi: 11 casi sono in provincia di Bari; 2 nella provincia BAT; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi. Crescono i positivi in Abruzzo dove nelle ultime 24 ore sono stati individuati 20 nuovi casi. Il bilancio delle vittime è invariato, cioè 472. Dei nuovi casi, dodici fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, quattro nel Pescarese e tre nel Chietino, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza.

Migliora invece la situazione nelle Marche dove oggi i nuovi positivi accertati sono 5 su 1.042 tamponi processati. Si tratta di tre residenti in provincia di Macerata, uno in quella di Ancona e di una persona non marchigiana. In Toscana 59 positivi in più rispetto a ieri con un’età media di 34 anni circa e, per il 65%, asintomatici. Delle 59 positività di oggi, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna, 4 da altre regioni italiane. Un caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana: non si registrano nuovi decessi. In Alto Adige nelle ultime 24 ore su 1.055 tamponi esaminati sono stati individuati 13 nuovi positivi. I decessi sono fermi a 292. In un mese sono quasi triplicate le persone in isolamento domiciliare che attualmente sono 1.697. In Emilia Romagna ci sono 127 nuovi positivi e un nuovo decesso, in provincia di Ravenna. Dei nuovi positivi, 68 sono asintomatici, 46 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 39 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 30, invece, i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, due in più rispetto a ieri.

