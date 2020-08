L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: ieri si registravano 481 nuovi casi, oggi i contagi sono 523 e ci sono sei morti. I guariti sono 226 mentre 55 sono i malati in terapia intensiva (ieri erano 53) e 786 sono i ricoverati con sintomi (ieri erano 779). Le regioni a zero casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I deceduti totali arrivano a 35231 mentre oggi sono stati processati 51188 tamponi.

13 agosto: il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

La ripartizione dei contagi nelle ultime 24 ore per Regioni: nel Lazio 36 nuovi casi, mentre oggi in Lombardia i dati sui contagi registrano 74 nuovi positivi e due decessi. In Alto Adige tre nuovi casi, su 1.590 tamponi effettuati. Il numero totale delle persone positive dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale quindi a 2.781, solo due in più rispetto ad ieri perché è stata corretta una registrazione doppia. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, uno in meno rispetto ad ieri, ed uno in terapia intensiva, dove da diversi giorni non si registravano ricoveri per coronavirus. Ancora un trend in rialzo in Veneto dove oggi si registrano 84 nuovi positivi: sono 20.885 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. L’incremento è dovuto ad un “nuovo giro” di screening nell’ormai nota Caserma Serena (dopo l’insorgenza del focolaio si procede con screening settimanali fino alla negativizzazione completa). Gli isolamenti totali sono 5900. Due decessi nelle ultime 24 ore. Un lieve miglioramento nelle Marche dove i casi sono in discesa. Oggi si registrano 11 nuovi positivi mentre ieri erano 16: sono stati testati 1.302 tamponi. I positivi sono cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, screening per operatori sanitari e screening per percorso sanitario.

In Abruzzo oggi 16 nuovi positivi: dall’inizio dell’emergenza ne sono stati registrati 3532. Tra i nuovo casi 7 si riferiscono agli ospiti del Cas di Civitella del Tronto. 24 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva in aumento di uno rispetto a ieri; un ricoverato in terapia intensiva. In Toscana 28 positivi in più rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. L’eta’ media dei 28 casi odierni e’ di 35 anni circa. Sono 14 i casi relativi a rientri dall’estero, 10 di questi per motivi di vacanza. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 16, 2 in meno, mentre 3 si trovano in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri. In Puglia 16 nuovi casi: ne sono stati rilevati 5 in provincia di Bari, uno nella Bat, uno in provincia di Brindisi, tre nell’area di Foggia, uno in quella di Lecce mentre di altri 5 non si hanno riferimenti relativi alla residenza. Aumentano i casi positivi in Liguria. I nuovi pazienti positivi sono 63. Non vengono segnalati decessi. Altro picco di contagi in Sardegna, dopo quello registrato l’altro ieri. Si contano 17 nuovi casi positivi e nessun decesso.

Leggi anche: La Calabria chiude discoteche e sale da ballo