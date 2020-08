L’andamento dell’epidemia di coronavirus oggi in Lombardia con i dati sui contagi della Regione: oggi 74 nuovi positivi e due decessi.

Il bollettino sul Coronavirus oggi 13 agosto in Lombardia

Tra i 74 nuovi casi il bollettino della Regione Lombardia evidenzia che 14 sono debolmente positivi e 4 si registrano a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.174 per un totale complessivo di 1.394.380. I guariti aumentano di 54 unità, dall’inizio dell’emergenza sono 74744. Gli ospedalizzati oggi sono 170 e da ieri sono aumentati di 5. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 11 in aumento rispetto a ieri di uno.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi nelle varie province anche oggi la maggior parte dei casi si trovano nella provincia di Milano: sono 28 in più da ieri e di questi ben 14 si trovano a Milano città. La situazione di Mantova invece migliora. Dai 19 nuovi casi di ieri si scende agli 8 di oggi. Anche Brescia ha 8 nuovi positivi. A Varese 7 casi, A Monza e Brianza, Bergamo e Pavia 3. Lecco ha due nuovi positivi. Nessuna provincia oggi è a zero casi ma Cremona, Como, Sondrio e Lodi registrano un solo nuovo positivo a testa nelle ultime 24 ore.

