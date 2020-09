Il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta tv

Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia mentre stava venendo intervistato da Primocanale, l’emittente locale ligure, è stato derubato in diretta

Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia mentre stava venendo intervistato da Primocanale, l’emittente locale ligure, è stato derubato in diretta. La giornalista a un certo punto ha visto il sindaco distratto e lo ha richiamato. Scullino ha spiegato che il giaccone che aveva appoggiato su un panchina appena fuori dall’inquadratura era appena sparito. Il giubbotto, uno spolverino di colore blu scuro, era stato appoggiato su una panchina distante circa tre metri dal luogo del servizio. A un certo punto, nel video si vede il primo cittadino che si allontana dall’inquadratura e la giornalista Alessandra Boero, che cerca di riportarlo: “Mi scappa il sindaco. Cosa è successo?”, afferma. Il sindaco risponde: “Mi hanno portato via il giaccone”. A fine intervista, il sindaco afferma: “Vi mando il conto”. “Presenterò denuncia – dichiara il primo cittadino – perché nella tasca del giaccone c’era anche la fascia tricolore e non vorrei mai che qualcuno possa farne cattivo uso”.