L’auto che si schianta contro il cancello della Cancelleria di Angela Merkel a Berlino

Un auto si è schiantata contro il cancello della Cancelleria di Angela Merkel a Berlino. Lungo la fiancata dell’auto sono stati scritti dei messaggi. Non ci sono state segnalazioni di vittime dopo dell’incidente. Agenti di polizia armati e cani poliziotti hanno ispezionato la Volkswagen. Secondo Reuters i messaggi sull’auto sono “Stop alla politica della globalizzazione” e “Dannati assassini di vecchi e bambini”

ÚLTIMA HORA 🔴 Un hombre estrella un coche contra la cancillería de Ángela Merkel en Berlínpic.twitter.com/Zwdli5E4r4 — igandean (@igandean) November 25, 2020

Questa mattina la cancelliera Angela Merkel ha in agenda una videochiamata con i governatori dei Laender per discutere l’estensione delle chiusure e ulteriori restrizioni per affrontare la pandemia di coronavirus durante le vacanze natalizie.