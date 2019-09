Terremoto sulla costa calabra

L’INGV annuncia che un terremoto di magnitudo 4.2 è stato localizzato sulla costa calabra alle 4,57 del 9 settembre. Il terremoto è avvenuto nella Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), con coordinate geografiche (lat, lon) 39.29, 15.74 ad una profondità di 267 km. Non ci sono per ora segnalazioni di danni. In seguito alla scossa, come accade in questi casi, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi, come da protocollo. La linea Paola-Cosenza è già stata riattivata. Nessun treno fermo è rimasto fermo sulla linea. Al momento non sono stati segnalati danni a persone e cose.

Ieri sera un terremoto di magnitudo 2.5 aveva colpito la zona di Accumoli, che era stata colpita da altre scosse intorno all’1 settembre con Arquata e Norcia. Il fenomeno sismico aveva avuto poi altre 90 repliche.

