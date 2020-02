Terremoto a Cosenza oggi 24 febbraio 2020: una scossa di terremoto, di magnitudo di 4.4, è stata avvertita alle 17.02 in provincia di Cosenza, a 2 chilometri da Rende. Lo segnala l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su Twitter. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, come si può leggere nei commenti alla notizia, ma non sono stati segnalati particolari danni al momento. Attualmente, a quanto fanno sapere il vigili del fuoco, non sono stati segnalati crolli né nel centro storico di Rende né nel centro storico di Cosenza. Le linee del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cosenza sono intasate da decine di telefonate di cittadini preoccupati.

#Terremoto ragazzi in 38 anni non avevo mai sentito una botta del genere…tra corona e terremoto sembra tt un film — AMBASCIATORE (@ambasciatore_9) February 24, 2020

La scossa di terremoto di magnitudo 4,4 ha avuto il suo epicentro a 2 km da Rende (Cosenza) e si e’ sviluppata abbastanza in superficie, a 10 km di profondita’. Per questo e’ stata avvertita distintamente e per diversi secondi dalla popolazone. I Vigili del Fuoco hanno gia’ fatto uscire diverse squadre di soccorso. Ma ancora non si hanno dettagli su eventuali danni gravi. Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha parlato con Adnkronos: “Al momento non risultano danni. Sto uscendo per recarmi nel centro storico della città per capire se ci sono problemi. Ero al Comune quando c’è stata la scossa, molta gente si è precipitata per strada. C’è un po’ di panico, perché il sisma è stato forte ed è stato registrato a 10 chilometri di profondità con epicentro qui vicino, dove si trova una delle colline di Cosenza, zona Zumpano e Rende”.