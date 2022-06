“Tutti poeti con Claudio”, così si intitola il libro, in vendita sul sito di Striscia la notizia, che su ordine del gip del Tribunale di Monza, ora non è più scaricabile. E per la vicenda Antonio Ricci i conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, ma anche il Mago Casanova, il cui vero nome è Antonio Montanari, risultano indagati per diffamazione.

Ricci, Iacchetti, Greggio e il mago Casanova indagati per il libro di Striscia su Baglioni (sequestrato)

Secondo le accuse i quattro in più servizi di Striscia la notizia risalenti al 2019 avrebbero «ripetutamente definito» Baglioni «con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo». Durante la trasmissione il cantautore viene accusato di copiare «testi di poesie altrui» con termini quali «Amnesia, furbate, scopiazzature dimenticate, smemorato, distrattone». Il Gip Gianluca Tenchio motiva così il sequestro del libro: «Quanto sostenuto dagli autori del libro e dal programma tv è in parte non veritiero, in parte frutto di manipolazione», perché in alcuni casi non si può «nemmeno parlare propriamente di plagio», ovvero quando ci si riferisce alle parole di autori come Wilde, Scott Fitzgerald, Garcia Lorca o Cesare Pavese. Ovvero personaggi morti da più di 70 anni, passati i quali decadono i diritti d’autore e «l’opera può essere rappresentata e anche rielaborata da chiunque». Il giudice ha accolto con il sequesto la richiesta dei legali di Baglioni, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci , che avevano presentato querela per diffamazione. In altri casi il plagio non esisterebbe perché addebitato a frasi di uso comune: “non può dirsi che Claudio Baglioni sia un “plagiaro”, né che egli occulta sistematicamente e fraudolentemente i presunti plagi al pubblico, in parte perché non sempre può dirsi che abbia davvero copiato gli altri, in parte perché ha comunque ammesso talvolta di citare le opere altrui”. Ricci è indagato per diffamazione per quanto riguarda il libro, Greggio, Iachetti e il mago Casanova per le parole pronunciate durante il programma. Antonio Ricci, attraverso l’ufficio stampa di Striscia La notizia, ha rilasciato a Next un commento a caldo sulla vicenda: