Luciano Spalletti qualche giorno fa è stato vittima del furto della sua auto. L’allenatore del Napoli però invece di assecondare i pregiudizi ha rilasciato una bella dichiarazione contro i luoghi comuni sulla criminalità in città.

Dopo “Il Caso” pubblicato in prima pagina sull’edizione di stamattina, chissà se @Gazzetta_it pubblicherà anche questo dato di fatto citato da mister #Spalletti in risposta alla “curiosità” di @tittiimprota di @canale21.

Credit:@allgoalsnapoli pic.twitter.com/SDxLMp2tIQ — Franco Neapolitan®️ 🌋 (@frankneapolitan) October 16, 2021

La bella risposta di Spalletti su Napoli dopo il furto dell’auto | VIDEO

L’auto di SPalletti è stata rubata nella sera tra giovedì e venerdì: la macchina, una Panda, era parcheggiata davanti all’hotel Britannique, in corso Vittorio Emanuele a Napoli. L’albergo viene abitualmente usato dalla società di calcio per i ritiri e i raduni. Pochi giorni prima era avvenuto un altro furto molto simile ai danni del centrocampista Diego Demme: la vettura del calciatore tedesco, una 500 Abarth, era parcheggiata nel quartiere di Posillipo ed era in quel momento in uso alla moglie. Non sembrano però esserci collegamenti tra i due episodi. E in ogni caso il tecnico del Napoli ha inquadrato alla perfezione cosa gli è successo: “Il furto della mia auto non cambia il mio giudizio su Napoli. Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l’anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli”, ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match con il Torino, allontanando i soliti pregiudizi sulla criminalità in città. “Bisogna passare alla prossima domanda”, ha aggiunto derubricando la domanda della giornalista di Canale 21 a un’insinuazione di poco conto. E le sue parole piene d’amore per Napoli sono piaciute:

Comunque. Ha difeso la città dai luoghi comuni sui furti, ha applaudito il capitano dopo l’errore dal dischetto e ha portato a casa (anche con i cambi) una partita decisamente di merda. Spalletti, se continui così io penso che ci sono i presupposti per la beatificazione — Anna Trieste (@annatrieste) October 17, 2021