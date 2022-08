Secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro politico Fratelli d’Italia è ancora in vantaggio sul Partito Democratico

Secondo l’ultima indagine di Termometro Politico, Fratelli d’Italia è ancora in vantaggio sul Partito Democratico: 24,7% contro il 23,3 (il 23 agosto erano rispettivamente al 24,3% e 23,5%). La Lega resta stabile al 14,3%, M5S e Forza Italia scendono al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva non arriva al 5%.

Sondaggi politici a meno di un mese dal voto

Dai numeri dell’ultimo sondaggio effettuato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 agosto, Fratelli d’Italia resta in vantaggio nei confronti del Pd, che sembra essere in calo nei sondaggi politici. La Lega è stabile al 14,3% mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Il sodalizio tra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda registra il 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), Impegno Civico, di cui Luigi Di Maio è leader (0,8%).

Confrontando i numeri con l’ultima rilevazione effettuata per Termometro Politico il 23 agosto si nota che la formazione guidata da Giorgia Meloni si attestava al 24,3% dei consensi, quindi -0,4% rispetto al 24,7 di oggi, seguita da Pd + Art.1 con 23,5% (-0,2%) e Lega con 14.3% . Il M5S sarebbe all’11.1%, ha perso quindi 0,4%, mentre Forza Italia resta stabile nei sondaggi politici.