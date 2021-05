“Le multe per violazioni ai DPCM? Mettetevele nel…” | VIDEO

Vittorio Sgarbi in un modo che definire colorito è un eufemismo contesta gli otto verbali che gli sono stati contestati per aver violato i DPCM non indossando la mascherina o non rispettando il coprifuoco o altre putta..te

“Le multe per violazioni ai DPCM? Mettetevele al c…” | VIDEO

I verbali “fanno riferimento non solo all’ignoranza delle mie condizioni di salute e alla patologia che mi consente di non portare la mascherina con ricetta medica”, spiega Sgarbi nel video ricordando di essere un malato oncologico. Tra annunci di denunce a chi ha fatto i DPCM e invettive di ogni genere il parlamentare parla dal suo letto in pigiama:

Il parlamentare poi afferma che le multe sono illegittime e prova di prepotenza: “Chi le ha fatte si vergogni”, spiega indignato e sottolinea “Ogni volta che sono andato in giro l’ho fatto in rappresentanza di chi mi ha votato”. Sgarbi ricorda che i verbali sono stati tutti impugnati e attacca dicendo che si tratta di “otto verbali illegittimi che violano la mia libertà di parlamentare, le mie prerogative. Le multe sono illegittime, mettetevele da qualche altra parte”. Il qualche altra parte se non fosse chiaro è una parte anatomica ben precisa che si intuisce da come ha presentato il filmato sui social: