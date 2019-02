Sergio De Caprio: Ultimo diventa sindacalista dei carabinieri

Conchita Sannino su Repubblica oggi racconta la svolta del Capitano Ultimo: Sergio De Caprio diventerà sindacalista dei carabinieri con la carica di presidente del Sim Carabinieri, finora unico sindacato militare. Il segretario della neonata sigla, Antonello Serpi, ha annunciato che nell’assemblea costituiva sarà proposto come presidente lo 007 che catturò Totò Riina. Ultimo, che ha abbandonato i servizi segreti in seguito al caso CONSIP, aveva mandato anche un saluto a Giorgia Meloni al congresso di Fratelli d’Italia prima delle elezioni.

Certo, aggiunge, «questo sindacato deve la sua nascita a carabinieri che hanno pagato per portare avanti questa idea: sono stati contrastati, discriminati, osteggiati perché pensavano fosse giusto avere il sindacato». Chi altri, se non lui, gloria e spina interna a quella forza armata, poteva incarnare lo spirito del sindacato?

«Se accadrà, sarà un grandissimo onore e privilegio. Se succederà, dovremo pensare solo a organizzare la tutela e l’aiuto a chi ne ha bisogno: proprio come nelle società cattoliche e operaie, quelle di mutuo soccorso, non dobbiamo inventarci nulla», dice l’ufficiale che già da molti anni, ai bordi di Roma, nella tenuta La Mistica, con tanti operatori accoglie ragazzi disagiati, insegna mestieri artigianali a migranti e Rom, fa di quella associazione una comunità.

La sua carriera in questi anni ha conosciuto rapide evoluzioni:

Negli ultimi 26 anni, De Caprio è stato prima l’investigatore osannato per l’arresto di Totó ‘o curtu, poi l’ufficiale delle ombre trascinato in processo a Palermo, e totalmente prosciolto dopo anni di «silenzio e sofferenza», poi è tornato lo 007 che faceva paura ai Palazzi quando firmava indagini anticorruzione ai vertici del Noe, ancora promosso ai ranghi dell’Aise in epoca Minniti e infine — dopo la vicenda Consip e le accuse di falso contro uno dei suoi ex ufficiali del Nucleo ecologico — il colonnello è stato restituito dai Servizi all’Arma. Dove adesso, caso clamoroso nelle storie dei più celebri detective, si occupa di api e di bioparchi in seno alla Forestale.