Come sarà la scuola a settembre: le nuove regole per gli istituti

Come sarà la scuola a settembre? Per i bimbi da 3 a 5 anni la mascherina non sarà obbligatoria. Niente guanti per entrare in classe, ma sì al gel igienizzante per le mani. Si potrà mangiare a scuola, ma per le mense varranno le regole dei ristoranti. Infine, ingressi scaglionati. Repubblica oggi in un articolo a firma di Ilaria Venturi spiega le regole del Comitato Tecnico Scientifico per il rientro sui banchi:

Un esempio? Si entra dalle 8 alle 10, ogni mezz’ora, a gruppi, anche se molto dipende dal numero di studenti di ciascun istituto. Il rischio vero, più che in aula, è lì, il momento della prima e dell’ultima campanella, che comporta lo spostamento di 8,5 milioni di alunni, con i loro genitori, un milione di insegnanti e oltre 100mila bidelli. Contagi permettendo, la scuola riaprirà a settembre con queste regole. Il rapporto è pronto. Domani arriverà sui tavoli del ministero dell’Istruzione, poi sarà presentato ai sindacati. Il Comitato tecnico scientifico, che lavora in parallelo con i ministri di Istruzione e Salute, confida di chiudere martedì, dopo l’ultimo giro di consultazioni. Indicazioni che contengono una premessa: l’indice di infezione R con zero deve restare sotto l’1.