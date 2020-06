«La scuola a settembre non riapre con queste regole»

I presidi italiani dicono che a settembre la scuola non riaprirà con le regole del ministero della Pubblica Istruzione. Perché i presidi si sentono soli di fronte a una battaglia — il ritorno in classe a settembre con il distanziamento sociale — che sentono più grande di loro. Racconta oggi Repubblica:

In queste ore, alcuni sabato scorso e altri ieri, i dirigenti scolastici italiani hanno trovato sulla Pec di istituto la comunicazione del Dipartimento per le risorse umane del ministero dell’Istruzione. In 34 pagine annuncia i finanziamenti disponibili per ogni scuola — 331 milioni, una media di 38 mila euro a istituto — e, quindi, i compiti dei singoli presidi derivanti da quell’impegno di Stato: dovrete acquistare il materiale per la sanificazione e i termoscanner, identificare aree verdi e attrezzarle, risistemare gli spazi esterni, smaltire i rifiuti, anche quelli speciali, far partire gli appalti per l’edilizia interna, cambiare gli arredi e acquistare o noleggiare tablet e hardware. «Ci chiedono di trovare da soli soluzioni che il ministero non ha», segnala una dirigente a Repubblica.