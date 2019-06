Così lo sblocca-cantieri rischia di sbloccare le tangenti

Stefano Feltri sul Fatto di oggi spiega al MoVimento 5 Stelle che lo sblocca-cantieri che i grillini stanno approvando con la Lega è inutile, visto che non c’è nessun blocco ai lavori causato dalla normativa, ma in compenso la norma potrebbe aiutare la corruzione:

La legge Sblocca cantieri prevede che nella fascia di appalti di valore tra 40.000 e 150.000 eurobasti consultare tre aziende, mentre finora serviva una procedura negoziata con dieci imprese. Ridurre la concorrenza (e quindi far potenzialmente lievitare i costi per lo Stato) è inevitabile per far ripartire i lavori? Dai numeri dell’Anac non sembra proprio: il valore in euro degli appalti in quella fascia di importo è cresciuto da 5,3 miliardi del 2017 a 5,4 miliardi nel 2018. Nella fascia appena superiore, tra 150.000 e 1 milione di euro di importo, il valore è passato da 14 miliardi a 16,1. Il blocco a cui rimediare sacrificando controlli e gare proprio non si vede. […]

La legge Sblocca cantieri, nella versione approvata al Senato, rende anche più facili i subappalti: l’affidamento può arrivare ora al 40 per cento d el l ’importo complessivo dell’opera, mentre prima il tetto era al 30 per cento. Questo, secondo Cantone, crea rischi notevoli. C’è una storia istruttiva a questo proposito in cui si è imbattuta l’Anac.