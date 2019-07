Proseguono a Lampedusa i cosiddetti “mini sbarchi“: in nottata un barchino con sette persone a bordo è stato intercettato a poche miglia dall’isola da una motovedetta della Guardia Costiera che lo ha rimorchiato in porto. Poco fa un’altra imbarcazione con 14 naufraghi è approdata nel molo Favaloro. Tutti i migranti, che sarebbero partiti dalla coste tunisine direttamente o a bordo di “navi madre”, sono stati trasferiti nell’Hot spot dell’isola.

Gli sbarchi fantasma a Lampedusa continuano

Alarm Phone ha poi segnalato la presenza di un barchino “con 12-14 persone a bordo” alla deriva vicino a Lampedusa. “Ieri alle 20.53 un parente ci ha segnalato una barca in difficoltà che ha lasciato la Tunisia la sera prima con a bordo 12-14 persone, inclusi una donna e vari minorenni. Erano gia’ vicini a Lampedusa ma non erano in grado di mandare la posizione Gps”, scrive su Twitter il servizio che raccoglie le segnalazioni delle imbarcazioni in difficolta’ nel Mediterraneo. “Alle 21.30 – aggiunge – siamo riusciti a contattare la barca per la prima volta. Le persone a bordo riuscivano a vedere Lampedusa ma non riuscivano a procedere oltre per mancanza di carburante. Alle 22.35, dopo aver verificato dei dettagli importanti, abbiamo allertato la Guardia costiera”. In un terzo tweet l’ong ha scritto che “alle 23.50 la Guardia costiera ha confermato di essere in contatto con la barca e che li avrebbero cercati, ma le persone sono rimaste in mare tutta la notte. Ultimo contatto con la barca alle 7.29 di stamattina: erano ansiosi ed esausti, ancora alla deriva vicino a Lampedusa”.

“Alle 12.16 un parente delle persone a bordo ci ha riferito che la barca in difficoltà è stata portata in salvo in #Italia e che le persone a bordo sono a #Lampedusa. La @guardiacostiera ha confermato che stanno tutti bene. Benvenuti in Europa!”. A renderlo noto, attraverso Twitter, Alarm Phon sulla situazione di una barca partita dalla Tunisia con a bordo 12-14 persone e rimasta alla deriva vicino Lampedusa.

Questi gli ultimi barchini arrivati ammassati al molo Favarolo pic.twitter.com/9dbmcmbXc9 — angela caponnetto (@AngiKappa) 14 luglio 2019

