Ermal Meta è in testa alla top ten della classifica generale della terza serata della 71ma edizione del festival di Sanremo. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell’ordine: Arisa, Irama, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin.

Sanremo Rai: la classifica della terza serata

Per quanto riguarda la serata cover invece la classifica è stata questa: Ermal Meta, Orietta Berti e gli Extraliscio feat Davide Toffolo guidano la classifica della serata cover di Sanremo 2021, ottenuta con il voto degli orchestrali di Sanremo. A seguire, nell’ordine: Willie Peyote, Arisa, Maneskin, Annalisa, Max Gazzè, La Rappfresentante di Lista, Ghemon, Lo Stato Sociale, Gaia, Irama, Colapesce Dimartino, Fulminacci, Malika, Noemi, Madame, Renga, Fasma, Michielin-Fedez, Aiello, Bugo, Gio Evan, Random, Coma_Cose

E se gli ascolti tv stentano a salire grazie ai consumi digitali dei contenuti del Festival di Sanremo, RaiPlay vince – con il 49% in termini di Tempo Totale Speso (dati Auditel On Line) – gli ascolti della giornata di ieri e segna il miglior risultato in termini di visualizzazioni dell’ultimo anno della piattaforma del Servizio Pubblico. Rispetto all’edizione del 2020 cresce RaiPlay in termini di visualizzazioni del 22% il consumo in diretta streaming e del 48% quello on demand.

Continua, poi, il successo in termini di target sulle generazioni più giovani: oltre il 37% del pubblico digitale della 71 edizione del Festival di Sanremo su RaiPlay ha meno di 34 anni, quasi il doppio rispetto all’edizione dello scorso anno. Continua anche il successo sui social con 5,4 milioni di interazioni generate nelle 24 ore (+120% rispetto al 2020), in particolare su Instagram che raggiunge i target più giovani e che rispetto allo scorso anno rileva una crescita de +278%.