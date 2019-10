Gabriele Rubini in arte Chef Rubio ieri sera ha aperto una polemica sui due poliziotti uccisi in Questura a Trieste: “Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente”. E ancora: “Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra”.

La polemica tra Salvini e Chef Rubio sui poliziotti uccisi a Trieste

Le parole di Chef Rubio però hanno triggerato (il social media di) Matteo Salvini, che con la consueta intelligenza ha pensato di rispondergli mettendo una foto del cuoco che sostiene Amnesty International e i diritti umani come se questa fosse una colpa (sì, il livello di questa gente che veniva pagata mille euro al giorno è questo) e risponde citando Oscar Wilde e dandogli dello stupido.

La controreplica di Chef Rubio è arrivata a stretto giro:

Ma in tutto ciò è quantomeno curioso che Salvini, il quale all’epoca era ministro dell’Interno, non disse una parola quando Feltri definì Cerciello Rega “non un eroe” perché non aveva la pistola ma oggi se la prende con Rubio il quale fa notare semplicemente l’ovvio prendendosela non certo con gli agenti ma con i loro capi. E infatti subito dopo si è accodata la vicecapa dellaggente Giorgia Meloni: “Odio dover dare spazio a questo individuo, ma stavolta è troppo. Insulta la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti: e questo miserabile ce lo ritroviamo in Tv. Nessun politico o giornalista di sinistra condanna parole agghiaccianti come queste. Le condividono?”. La conclusione migliore è quella di Rubini: “E comunque chiudendo una per tutte il discorso, che me so rotto il c… de voi sciacalli: sono molto più vicino io alle loro famiglie incazzandomi che voi ipocriti, ridicoli pupazzi che fingete cordoglio solo per avere voti e aumenti di stipendio e li avete condannati a morte“.

