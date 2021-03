Salvini e gli agenti penitenziari condannati per tortura che sono “servitori dello Stato”

Sono stati condannati per tortura a più di due anni di carcere, eppure l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini è ancora dalla loro parte. Li difende gli agenti penitenziari che secondo la Procura di Siena hanno pestato un detenuto tunisino durante un trasferimento in cella nell’ottobre del 2018. Il “capitano” – così come fatto il 26 settembre del 2019, quando era scoppiata l’indagine – ieri è tornato nel carcere di Ranza a San Gimignano. E, proprio allo stesso modo di come si è comportato un anno e mezzo fa (quando però i giudici non avevano ancora emesso sentenze), ha espresso solidarietà per gli agenti di polizia penitenziaria. Non per l’uomo pestato, ma per gli agenti di polizia penitenziaria condannati. Che, come si vede in un video che era stato pubblicato dal Tg3 in cui si vedono gli agenti colpire il detenuto, colpirlo a ginocchiate e tappargli la bocca. “Tra guardie e ladri io sto sempre dalla parte delle guardie – aveva detto in quell’occasione l’ex ministro dell’Interno. Gli uomini e le donne in divisa di polizia penitenziaria non meritano di esser trattati come delinquenti, assassini o torturatori”. Il 17 febbraio sono arrivate le condanne.

Scrive Il Fatto quotidiano: