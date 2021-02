“Ristorante, cinema, stadio e aereo vietato senza vaccino”: l’idea di Ippolito

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani in un’intervista a Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale in Italia. E sul patentino di immunità dice che…

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani in un’intervista a Repubblica fa il punto sulla campagna vaccinale in Italia. Secondo Ippolito i vaccini ci permetteranno di tornare a una vita normale anche se non debelleranno il Coronavirus. In ogni caso gli scettici non avranno la meglio. Anche perchè, spiega il professore, sarebbe necessario attivare un patentino per chi ha fatto il vaccino. Misura che in questo momento sarebbe impossibile attuare, ma quando saranno disponibili le dosi per tutti dovrebbe evitare che chi può contagiare frequenti trasporti e luoghi pubblici: