La Fornero di Putin fa arrabbiare i pensionati russi

In Russia, oggi e da novant’anni a questa parte, gli uomini vanno in pensione a sessant’anni e le donne a cinquantacinque anni (la più bassa tra i paesi OCSE). Le cose però potrebbero cambiare anche lì, perché il governo ha annunciato nei giorni scorsi una riforma delle pensioni e dell’età pensionabile. Con effetti simili a quelli della famigerata riforma Fornero tanto odiata dai populisti amici di Putin che oggi sono al governo in Italia.

Il Cremlino propone di alzare l’età pensionabile entro otto anni

La riforma è stata proposta in questi giorni e prevede l’aumento dell’età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini entro il 2028 e da 55 a 63 per le donne entro il 2034. L’importo medio di una pensione russa è di 14.000 rubli (circa 190 euro) al mese. A influire sulla decisione di cambiare il sistema pensionistico anche le stime sull’aspettativa di vita da parte dell’OMS che hanno visto un aumento della speranza di vita a 66 anni per gli uomini russi e a 77 anni per donne. Troppo poco per giustificare l’innalzamento di 5 anni dell’età pensionabile, secondo molti che sono scesi in piazza per protestare in diverse città della Federazione.

Nelle città che ospitano i match della Coppa del Mondo di calcio non ci sono state proteste, ma solo perché una legge speciale emanata per l’occasione impedisce le manifestazioni. I cittadini russi non sono d’accordo con la proposta del governo e il calo nei sondaggi del gradimento nei confronti di Putin rende evidente come per parte dell’opinione pubblica russa la colpa sia del Presidente. Il quale però cerca di prendere le distanze ricordando come la materia sia di competenza del Primo Ministro Medvedev. Ma anche Russia Unita – il partito di Putin e Medvedev – ha visto un sensibile calo nei sondaggi. Secondo il centro ricerche statale Vtisiom la percentuale di approvazione di Putin è scesa di 14 punti percentuali in due settimane (dal 78% al 64%). Stando a quanto scrive il quotidiano moscovita Moskovski Komsomolets quella delle pensioni potrebbe essere la «più pericolosa e rischiosa riforma in vent’anni di potere di Putin» (nel 2005 l’ultima riforma delle pensioni provocò numerose proteste di piazza).

A cavalcare l’ondata di proteste ci sono soprattutto i sostenitori di Aleksej Navalnyj, il blogger e oppositore di Putin che nei giorni scorsi aveva chiamato i suoi alla mobilitazione. Il governo le aveva provate tutte per cercare di far passare inosservata la manovra sulle pensioni, annunciandola il giorno dell’apertura dei Mondiali. Per cercare di mitigare la situazione il Cremlino aveva anche promesso un aumento delle pensioni pari a 1.000 rubli (20 euro circa) entro il 2019. A giocare a favore del governo c’è la considerazione che le persone che verranno colpite dalla riforma a causa della loro età sono le meno propense a scendere in piazza a protestare. Ah, se solo in Russia ci fosse qualche italiano in grado di spiegare a Putin i pericoli dell’innalzamento dell’età pensionabile.