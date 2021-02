Palestre: quando possono riaprire?

La riapertura di palestre e piscine, e in generale la ripresa delle attività sportive, è uno dei temi su cui il Comitato Tecnico Scientifico ha dato un parere negativo. Ieri durante il vertice con Mario Draghi i membri del CTS hanno spiegato che ci vuole massima prudenza, e che le restrizioni non possono essere allentate. E il parametro per palestre e piscine sarebbe quello che corrisponde alla valutazione da fascia bianca:

La richiesta di un parere sulla ripartenza delle attività sportive era stata presentata al Comitato tecnico scientifico dal ministero dello Sport. E la risposta degli esperti sembra aver gelato, almeno per il momento, le aspettative. Le palestre e le piscine potranno riaprire soltanto quando il numero dei contagi sarà di 50 persone per centomila abitanti. È un parametro molto basso, nella valutazione che l’Istituto superiore di sanità fa ogni venerdì sul monitoraggio settimanale equivale alla «fascia bianca». Nelle prossime settimane gli indicatori potranno essere eventualmente rivisti anche per programmare uno scaglionamento degli ingressi nelle strutture sportive, ma al momento gli scienziati non ritengono di poter concedere il via libera.

Inoltre anche per altre attività, come per esempio i ristoranti la sera, ulteriori riaperture saranno con ogni probabilità rimandate. Nell’ipotesi migliore alla fine di marzo o addirittura alla seconda settimana di aprile, dopo le festività pasquali