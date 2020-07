Renzi porta a giudizio Travaglio per la carta igienica con la sua faccia

Nel febbraio scorso circolò molto sui social network una foto che mostra un intervento televisivo di Marco Travaglio mentre alle sue spalle fa bella mostrava un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi. A ben guardare vicino al rotolo c’è anche una “cartolina” sempre con la faccia di Renzi e un segnale di divieto vicino a quello che sembrava un mucchio di escrementi fumanti. Un’immagine molto simile a qualche meme pubblicato su Facebook.

La foto si riferiva all’intervento del direttore del Fatto Quotidiano a Tagadà. Oggi Travaglio fa sapere che ha ricevuto una citazione al tribunale civile da Renzi per la storia della carta igienica:

Confesso di aver ricevuto da un’abbonata molto spiritosa e molto poco renziana, subito dopo la nostra battaglia vinta in difesa della Costituzione al referendum del 2016, quel gadget prodotto a Napoli e piuttosto diffuso (l’Innominabile non si monti la testa: sul web, a 3,90 euro, si vendono rotoli con altri politici stimati quanto lui, “Berlusconi vai a zappare” ecc.). E, quel che è peggio, l’ho poggiato sullo scaffale accanto al gufo e al libro Perché no sul referendum. Non solo: mi sono scordato della sua esistenza, come accade di solito per i soprammobili. Tutto immaginavo fuorché di ritrovarmi quel rotolino, invisibile a occhio nudo in tv, ingrandito sul web e poi su un atto di citazione che mi dipinge come un criminale, autore di un “comportamento gravissimo”. Un orrendo delitto, ma non di chi ha confezionato e messo in vendita il turpe oggetto nella bizzarra convinzione che i politici bugiardi abbiano la faccia come il culo.