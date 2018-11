Il reddito di cittadinanza si trasforma in REI?

La Manovra del Popolo di Scorta è praticamente pronta. Da giorni il dibattito pubblico è incentrato sulla possibilità di cambiare la legge di bilancio per ridurre la spesa in deficit e sono indiziate Quota 100 per la legge Fornero e, ovviamente, il reddito di cittadinanza. L’unico compromesso che però sembrano poter discutere il MoVimento 5 Stelle e la Lega è quello di rinviare l’applicazione delle riforme agli ultimi mesi del 2019, per ridurne l’impatto sui conti. Alessandro Barbera e Ilario Lombardo sulla Stampa spiegano che c’è un’altra ipotesi che riguarda il reddito di cittadinanza.

Nel Movimento si sta ipotizzando una prima fase sperimentale, che passerebbe attraverso un mero allargamento del Reddito di inclusione (Rei) varato dal governo Gentiloni. Già oggi ci sono a disposizione 300 euro mensili per circa un milione di persone. Per avere accesso al Rei non è necessario essere alla ricerca attiva di un lavoro: basta essere iscritti alle liste del collocamento. I presupposti del progetto Cinque Stelle – che prevedono un legame stretto con le offerte di lavoro – sono impossibili da attuare senza una seria riforma dei centri per l’impiego.