Reddito di cittadinanza, la soglia dei cinquemila euro

Per il reddito di cittadinanza spunta una soglia di cinquemila euro. Il sussidio per i poveri arriverà fino a 780 euro al mese per un single (crescerà in rapporto alla numerosità della famiglia) e la platea dei beneficiari sarà di 5 milioni, quante sono secondo l’Istat le persone in povertà «assoluta», distribuiti in 1,8 milioni di famiglie. Il Corriere della Sera ci spiega che visto che il reddito dovrebbe partire ad aprile (contro il «febbraio» promesso all’inizio da Di Maio), per calcolare quanto andrebbe in media a ogni famiglia bisogna prendere i 7 miliardi, toglierci un miliardo destinato ai centri per l’impiego, e dividere 6 miliardi per 1,8 milioni di famiglie e poi per 9 mesi (da aprile a dicembre). Si ottengono così 370 euro al mese a famiglia: appena 65 in più dei 305 euro già dati in media ogni mese alle 380 mila famiglie (oltre un milione di individui) beneficiari e del Rei, il sussidio per i più poveri varato nel 2017, che però prevede solo 2-2,5 miliardi l’anno e al massimo 187 euro al mese per un single. I conti del reddito di cittadinanza possono dunque tornare solo ipotizzando che i beneficiari siano molti meno di 5 milioni e che pochissimi prenderanno il sussidio pieno di 780 euro. Alcune indiscrezioni fanno pensare che sarà così.

Innanzitutto i requisiti stringenti: un Isee familiare di circa 9 mila euro, l’esclusione dal beneficio se si è proprietari di seconda casa o di un’auto immatricolata di recente o se si ha un conto in banca di 5-6 mila euro. Inoltre, se si è proprietari della prima casa si prenderà al massimo 480-500 euro. E ogni altra prestazione assistenziale, statale o locale, verrà detratta dal sussidio.