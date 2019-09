Redditi, il bonus: più soldi in busta paga

Nel menù della manovra 2020 ci saranno i 5 miliardi che consentiranno di alleggerire la pressione fiscale sulla busta paga e mettere soldi nelle tasche del lavoro dipendente con redditi medio-bassi. Si tratta in massima parte di quelli esclusi dal bonus Renzi. Resta il conto complessivo della prossima legge di Bilancio che arriva a 20 miliardi partendo dalla bozza di Nadef lasciata da Tria e considerando la nuova flessibilità. Spiega oggi Roberto Petrini su Repubblica:

La misura, da sempre uno dei cavalli di battaglia del centrosinistra che la adottò per la prima volta nel governo Prodi nel 2006-2007, è pronta. Di fatto si tratterà di fare un’ operazione, definita robusta e ad ampio spettro, che prevede di estendere (non di cancellare come voleva la Lega) gli 80 euro anche a coloro che erano rimasti esclusi dal provvedimento varato da Renzi nel 2014. Il bonus da 80 euro, come si ricorderà, riguardava infatti i redditi da lavoro dipendente da circa 8 mila a 26 mila euro. Rimanevano fuori i redditi bassi, fiscalmente incapienti, e quelli che vanno verso il ceto medio fino a 35 mila euro.