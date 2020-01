Rc auto famiglia, costi dimezzati

Con le nuove regola sulla RC Auto, secondo stime elaborate dell’Osservatorio Facile.it per Il Sole 24 Ore del Lunedì, potrebbero fruire di agevolazioni tra 1,6 e poco più di 2 milioni di polizze- un taglio di circa la metà – con un potenziale rincaro medio del 2,6% per i restanti 40 milioni di veicoli. Che, tenuto conto del prezzo medio rilevato a dicembre, equivale a 14,10 euro a testa. Con una variabilità tra zero e 61,34 per chi è assicurato con una compagnia che ha in portafoglio tante moto da dover aggiungere in prima classe di bonus malus il 20% dei suoi clienti.

Il tutto nell’ipotesi in cui tutte le compagnie spalmino i costi su tutti gli altri assicurati. Incluse le imprese con mezzi pesanti. Che legame c’è tra numero di clienti motociclisti e rincari? Le due ruote sono le prime beneficiarie delle polizze famiglia, che estendono le agevolazioni previste dal 2007 dalla legge Bersani (attribuzione della classe di merito maturata dal veicolo del conducente più “virtuoso” del nucleo familiare anche ai nuovi mezzi dello stesso tipo – auto con auto, moto con moto – che entrano nel nucleo) pure a mezzi di tipo diverso, a patto che non abbiano causato sinistri negli ultimi cinque anni. L’esempio tipico è proprio quello delle moto, spesso guidate da giovani inesperti e imprudenti: potranno fruire del bonus maturato dai genitori con le loro auto. L’altra estensione della Bersani introdotta dalla polizza famiglia sta nel fatto che questi benefici spetteranno anche sui veicoli già presenti nel nucleo familiare, non da subito ma dal rinnovo della polizza ora in corso. Ma ci sono aspetti tecnici da chiarire o correggere (si veda l’articolo sotto).

Secondo gli ultimi dati di Facile.it, chi fruirà di tutto questo potrà risparmiare in media il 50% se parte dalla classe 14, il 10% in più delle prime stime circolate. Ma, visto che difficilmente il numero e i costi dei sinistri diminuiranno di tanto, le compagnie dovranno trovare i soldi altrove.

