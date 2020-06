quando riapre la scuola a settembre

La riapertura delle scuole slitterà direttamente a dopo il voto per l’election day che unirà il voto in sette regioni, le amministrative in 1000 comuni e il referendum sul taglio dei parlamentari, probabilmente mercoledì 23 settembre

La riapertura delle scuole slitterà direttamente a dopo il voto per l’election day che unirà il voto in sette regioni, le amministrative in 1000 comuni e il referendum sul taglio dei parlamentari, probabilmente mercoledì 23 settembre. Otto giorni dopo rispetto al 15, pensato originariamente. Prolungando di un’altra settimana lo stop all’istruzione in presenza iniziato a marzo scorso. Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano spiega quando riaprirà la scuola a settembre:

Il ministero dell’Istruzione non ha ancora deciso ma questa sembra la strada più scontata: “Ci ragioneremo nelle prossime ore –dice al Fatto il sottosegretario del Miur Giuseppe De Cristofaro –ma quest ’ipotesi c’è: è sicuramente una data che non aiuta a riaprire le scuole la settimana prima e non avrebbe molto senso richiuderle dopo pochi giorni”. Anche il deputato Pd Stefano Ceccanti, che ha seguito il dossier elezioni fin dall’inizio, la pensa allo stesso modo: “Non cambierà molto – spiega – probabilmente il Miur avrebbe indicato comunque una data vicina al 23”. Al Ministero di viale Trastevere sarà fatto presto anche un censimento delle scuole dove saranno istituiti i seggi che, nella maggior parte dei casi, sono le elementari e le medie. Ma comunque la ripresa della didattica avverrà in un’unica data per gli studenti di ogni età.