Alitalia da inizio giugno reintrodurrà alcune tratte su cui volerà con aerei a capienza dimezzata. Risultato: l’assenza di concorrenza (specie delle low-cost) e la disponibilità limitata ha fatto schizzare le tariffe al rialzo. Per un volo Roma-New York — i prezzi si riferiscono a un’andata e ritorno dall’11 al 14 giugno — si pagano 1.072 euro viaggiando in economy con solo bagaglio a mano e cento euro in più per mettere un collo da 23 kg. in stiva. Ettore Livini su Repubblica spiega come cambiano i prezzi dei voli in aereo nell’era del Coronavirus:

Volendo fare uno scalo (e allungando il percorso di cinque ore) la Turkish propone a giugno nelle stesse date un biglietto a 318 euro, Delta (12 ore) a 795 e Klm a 843. L’assenza di Ryanair e Easyjet consentirà a giugno alla ex compagnia di bandiera di vendere la rotta da Roma per Bruxelles a 420-460 euro, per Londra (con i posti in economy già esauriti) a oltre 600, Parigi attorno ai 400. L’India, alle prese con un netto rialzo dei prezzi dei biglietti nel post-coronavirus, ha imposto alle compagnie un prezzo minimo e uno massimo cui si possono vendere i posti sulle tratte domestiche.

La situazione migliora un po’ per i passeggeri, ma nemmeno troppo, quando a luglio dovrebbero riprendere a volare (con obbligo di mascherina a bordo e aerei pieni) anche le low-cost. L’impressione, a giudicare dalle tariffe disponibili ora, è che il prezzo dei biglietti tenda a ridursi, ma che rispetto all’era pre-covid — pur considerano la stagione estiva — le tariffe siano un po’ più alte del solito. Ryanair (voli tra i 5 e il 12 luglio) ha offerte molto convenienti se si vola solo con un bagaglio a mano molto piccolo. Ma portando il trolley in cabina, il Roma-Londra costa già più di 200 euro (Alitalia negli stessi giorni viaggia sui 300), la rotta su Atene — ancora non si sa se la Grecia aprirà ai turisti italiani — viaggia su un ragionevole 133 euro (Alitalia offre le stesse tariffe), il Milano-Porto sui 150. Easyjet invece è sotto i 100 euro sia per il Milano-Parigi che su Londra. Su tutte queste tratte però le disponibilità iniziano a essere già abbastanza limitate.

