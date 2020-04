Prestiti alle imprese: come funziona la procedura

Repubblica pubblica oggi un’infografica che riepiloga come funziona la procedura per i prestiti alle imprese dopo che ieri la Commissione europea ha approvato il decreto Liquidità per garantire 200 miliardi di prestiti bancari alle imprese: è conforme alle norme sugli aiuti di Stato. Per il prestito fino a 25mila euro per le piccole imprese la copertura è tra le 200mila e le 350mila richieste:

Oggi sarà diffuso da Sace il regolamento sulle istruttorie delle banche che quei prestiti erogheranno, lasciando all’Erario una fetta dal 70% al 100% di eventuali perdite. Da lunedì le prime erogazioni, ha annunciato il ministro Gualtieri. Forse ci sarà più correntezza (nel gergo bancario, manica larga) da parte degli istituti: ma i soldi sono loro, come l’onere dei controlli per evitare i reati di riciclaggio e abuso del credito. E mentre in aprile centinaia di banche esamineranno «milioni di domande potenziali» (dice l’Abi), il Parlamento dovrà convertire il decreto in legge, con gli immancabili emendamenti e i debiti correttivi (uno su tutti per evitare che la criminalità si mangi una fetta dei fondi garantiti). Un’agenda che richiederà tempo: almeno tre settimane per gli ottimisti. I pessimisti, tra cui molte voci d’impresa, reclamano iter più snelli per evitare fallimenti a catena, evocando le fulminee garanzie svizzere o tedesche.

Dopo la richiesta del prestito la banca controlla che l’azienda abbia i requisiti per essere finanziata e manda la richiesta al suo referente interno che può accedere al portale SACE. Il referente inserisce la domanda e il portale controlla automaticamente che le richieste siano complete e le trasmette agli specialisti SACE, che effettuano le verifiche necessarie e comunicano l’esito alla piattaforma. Il referente della banca viene avvertito degli esiti e li comunica alle filiali, che comunicano alle imprese la concessione del finanziamento. Il quotidiano fa anche degli esempi concreti per le aziende: