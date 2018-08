Il cedimento dello strallo potrebbe esser dovuto al sovraccarico del carroponte usato per i lavori in corso e sistemato proprio vicino al pilone 9. Il Fatto Quotidiano, in un articolo a firma di Ferruccio Sansa, parla oggi delle ipotesi di lavoro dei magistrati di Genova che indagano sul crollo del Ponte Morandi sul viadotto Polcevera: tra queste c’è quella della possibilità di un sovraccarico dovuto proprio per i lavori in corso.

I lavori in corso hanno fatto crollare il Ponte Morandi?

Al momento si tratta di una delle ipotesi e non di una certezza. La rottura di uno strallo è oggi comunque la più probabile delle possibilità che spiegano il disastro. Il presidente della Commissione ministeriale, Roberto Ferrazza, parla di una serie di concause che hanno prodotto la strage: “La rottura dello strallo può essere stata determinata sia da un comportamento anomalo della trave o dal cedimento delle mensole che tengono gli impalcati.Una eventuale rottura della mensola può aver fatto girare l’impalcato e sovraccaricato lo strallo”. Gli esperti si sono concentrati ieri anche sul carro ponte che era stato posizionato sul Morandi e che era utilizzato per i lavori in corso.

Grazie ai primi rilievi si è già ricostruita la dinamica degli eventi: “Il ponte prima si è storto,poi è caduto”. L’ipotesi del fulmine è stata scartata dai tecnici del ministero dei trasporti, anche se Autostrade ne aveva parlato come possibile concausa (e i bagliori avevano lasciato fantasticare un bel gruppo di Indagatori dell’Internet).

L’Espresso e le debolezze del Ponte Morandi

L’Espresso ieri ha parlato di una relazione del febbraio 2018 con cui il ministero si pronuncia sui lavori previsti, firmata tra gli altri proprio da Ferrazza e Antonio Brencich (che oggi fanno parte della commissione d’indagine). Si legge: “I risultati delle prove riflettometriche hanno evidenziato un lento trend di degrado dei cavi costituenti gli stralli (riduzione d’area totale dei cavi del 10-20%) e proprio per tale considerazione Autostrade ha ritenuto avviare una progettazione finalizzata al rinforzo degli stralli delle pile 9 e 10”. Ancora: “Le indagini sono state estese agli altri elementi strutturali che hanno evidenziato quadri fessurativi (lesioni) più o meno estesi, presenza di umidità, fenomeni di distacchi, dilavamenti, ossidazione… sulla base delle indagini svolte la società progettista ha cautelativamente stimato un grado di ammaloramento medio oscillante dal 10 al 20%”.

La parte curiosa della vicenda è che il provveditore che firma il provvedimento non vincolante è proprio Roberto Ferrazza mentre tra i relatori c’è il professor Antonio Brencich:

Entrambi firmano il verbale in cui dichiarano che il progetto di Autostrade «appare ben redatto e completo in ogni dettaglio. Lo stesso risulta studiato in modo metodologicamente ineccepibile». Sia Brencich che Ferrazza, però, muovono delle critiche. Brencich, in particolare, è netto: «Si rilevano alcuni aspetti discutibili per quanto riguarda la stima della resistenza del calcestruzzo». Contesta i metodi utilizzati, i margini di errore altissimi, le tecniche utilizzate ormai abbandonate dal contesto scientifico. Ma in attesa di partire con il progetto, Autostrade può tirare dritto visto che specifica che «il ponte è in sicurezza fino ad una riduzione dell’area totale dei cavi del 50 per cento».

