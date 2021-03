Piano Vaccini: come cambia e quando si potranno vaccinare gli under 60

Come cambia il Piano Vaccini con il governo Draghi? Secondo la bozza del nuovo piano vaccinale che sarà presentato oggi in Conferenza unificata sono cinque in base a fragilità ed età le categorie previste

Come cambia il Piano Vaccini con il governo Draghi? Secondo la bozza del nuovo piano vaccinale che sarà presentato oggi in Conferenza unificata sono cinque in base a fragilità ed età le categorie previste: ”Categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche; Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); Persone di età compresa tra 70 e 79 anni; Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; Persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili; Resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni”. Quando toccherà agli under 60? Spiega La Stampa che riporta anche un’infografica del calendario:

Il turno degli over 60 arriverà tra maggio e giugno, poi sarà il turno di quelli più giovani dando priorità a chi ha malattie più gravi. Tutti gli altri dovranno aspettare luglio per alzare la barriera al virus

Nel nuovo piano restano considerate ”prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche” che sono ”il personale docente e non docente, scolastico e universitario, le forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali”. Nel piano vaccini c’è anche una svolta ‘anti-furbetti’: nel nuovo testo è stata infatti eliminata come categoria prioritaria quella dei lavoratori essenziali. Una scelta che potrebbe essere riconducibile alla volontà di prevenire eventuali tentativi di prevaricazione da parte di alcune categorie.