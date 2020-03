Il Papa isolato per il Coronavirus

Il Coronavirus in Vaticano porta il Papa in isolamento precauzionale da COVID-19. Ieri la Città del Vaticano ha annunciato che un sacerdote è risultato positivo al test del tampone per SARS-COV-2: il prelato era stato nel bergamasco e nel frattempo sono spuntati un secondo e un terzo caso. Per questo, annuncia il Messaggero, Papa Francesco è in isolamento:

I problemi però si sono affacciati drammaticamente mercoledì scorso quando al Fas – l’ambulatorio medico dove i cittadini e i dipendenti vaticani vanno per le visite specialistiche – è stato registrato un caso di contagio. Un secondo caso sembra sia stato trovato in Segreteria di Stato (ma non ci sono conferme) mentre un terzo caso di positività è stato comunicato dalla Accademia per la Vita (un partecipante al convegno sulla intelligenza artificiale). Il primo contagiato, un sacerdote, si è rivolto a Fas stava facendo accertamenti e proveniva dalle zone del bergamasco. Visto che aveva avuto contatti in Segreteria di Stato ha fatto scattare subito le misure d’emergenza. Il virus va velocissimo e così a tempo di record sono stati fatti i tamponi a diversi sacerdoti che lavorano nella seconda sezione in Segreteria di Stato che, nel frattempo, è stata chiusa per il tempo alla sanificazione degli ambienti. Così come gli Archivi Vaticani. Nel frattempo proprio fuori dal Fas (anch’esso chiuso per la disinfezione) è stato collocato un camper mobile con a bordo dei medici attrezzati per un primo soccorso. All’Osservatore Romano, invece, sempre per contenere i rischi del contagio, è stato data la possibilità a dieci giornalisti con figli a carico di lavorare da casa, attraverso il computer collegato con il sistema, sfruttando lo smart working. In questi giorni è affiorato anche il malcontento dei dipendenti vaticani che lavorano nei pontifici consigli per la carenza di informazioni e gli scarsi protocolli.