Palermo: i due consiglieri di PD e Italia Viva arrestati per corruzione

Operazione “Giano bifronte” della Guardia di finanza e dei carabinieri di Palermo: sette arresti per corruzione e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e i militari dell’Arma del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, coordinati dalla procura, hanno sottoposto agli arresti domiciliari i consiglieri comunali Sandro Terrani, 51 anni, capogruppo di Mov139 in Consiglio comunale, membro della Commissione Bilancio, Finanza e Tributi, e Giovanni Lo Cascio del Partito Democratico, 50 anni, presidente della Commissione Urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata e residenziale pubblica, i funzionari comunali Mario Li Castri, 54 anni, già dirigente dell’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture. L’ANSA scrive che Terrani ha aderito a Italia Viva.

Gli altri arrestati sono Giuseppe Monteleone, 59 anni, di Palermo, già dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive, il professionista Fabio Seminerio, 57 anni, di Palermo, architetto, e gli imprenditori Giovanni Lupo, 77 anni, di San Giovanni Gemini (Agrigento) e Francesco La Corte, 47 anni, originario di Ribera, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della Biocasa Srl (con sede a Palermo) attiva nel settore edilizio. All’architetto Agostino Minnuto, 60 anni, originario di Alia (Palermo), e’ stato notificato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione e falso ideologico in atto pubblico. Le indagini hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un comitato d’affari composto da imprenditori e professionisti in grado di incidere sulle scelte gestionali di pubblici dirigenti e amministratori locali, i quali avrebbero asservito la pubblica funzione agli interessi privati, in modo da consentire di lucrare indebiti e cospicui vantaggi economici nel settore dell’edilizia privata.

Nel corso del 2016, Seminerio e soggetti a lui riconducibili hanno presentato – per conto di numerosi imprenditori – tre progetti per la lottizzazione di aree industriali dismesse del Comune di Palermo (via Maltese, via Messina Marine e via San Lorenzo) e conseguente realizzazione di 350 unità abitative di edilizia sociale residenziale convenzionata. Per derogare al piano regolatore generale era necessario che il Consiglio Comunale attestasse il pubblico interesse di tali iniziative.