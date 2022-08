“Il Signore mi avrebbe detto ‘pussa via’”, Ornella Muti racconta perché decise di non abortire a 18 anni

Era una giovanissima lanciata nel mondo del cinema e dello spettacolo. Poi quella gravidanza inattesa che provocò moltissimi pensieri nella sua mente. La madre le parlò della possibilità di abortire all’estero, visto che in Italia ancora non vi era una legge che tutelasse questo diritto per le donne, ma lei decise di portare a termine quel suo percorso dando alla luce – qualche mese dopo – sua figlia Naike. Così Ornella Muti ha raccontato a Il Corriere della Sera quell’esperienza e quella decisione in un’Italia molto differente da quel che è diventata nel tempo.

Ornella Muti spiega perché decise di non abortire a 18 anni

Aveva poco più di 18 anni. Nonostante la sua giovane età, Francesca Rivelli – che poi optò per il nome d’arte Ornella Muti -, era già molto nota nel mondo del cinema italiano. Aveva partecipato alla realizzazione di molte pellicole e la sua carriera era lanciatissima. Poi quella gravidanza inattesa, figlia di un rapporto con un uomo di cui lei stessa non ha mai svelato l’identità. Ma la gravidanza è stata portata a termine.

“Innanzitutto erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho voluto. Mia madre però me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto ‘pussa via!’… ed è nata Naike”.

Tempi diversi, opportunità di aborto che non era possibile in Italia (la legge 194 è entrata in vigore solo nel 1978, mentre Naike Rivelli nacque 4 anni prima) e quella possibilità di andare all’estero paventata dalla madre dell’attrice. Quindi una decisione dettata anche dalla “fede” e la nascita di quella figlia.