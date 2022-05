Salvini e il gatto clandestino che non lo era

Le posizioni sulla pandemia e quelle sulla guerra in Ucraina hanno fatto perdere consensi a Matteo Salvini e alla Lega. In vista delle elezioni Politiche in programma (da natural scadenza) nella primavera del 2023, il leader del Carroccio deve provare a risollevare i consensi elettorali. E per farlo non può far altro che tornare ai vecchi amori che, come cantava Venditti, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Ovviamente, dunque, la sua attenzione si sposta su quel che succede sulle coste siciliani, sul fronte della migrazione. E pur di fare propaganda, riesce a prendersela anche con un vecchio grande amore: i gattini.

Dopo lo sbarco con il barboncino al guinzaglio e della pecora (vi ricordate?!), ora arriva a Lampedusa anche il gattino… Ma dai! pic.twitter.com/C6nlnJnv2Q — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 4, 2022

Salvini se la prende anche i gatti migranti (usando foto di repertorio)

La card social pubblicata sia su Twitter che su Facebook dal segretario del Carroccio fa riferimento a una notizia pubblicata questa mattina dal sito “Ragusa Oggi”. A bordo di una barca di fortuna, infatti, sono arrivati a Lampedusa una donna, due bambini, cinque uomini e un gatto. Insomma, la storia del gatto migrante che ha attraversato il Mediterraneo insieme ai suoi padroni è reale. E, anche per questo, non ha molto senso cercare di fare ironia. La famiglia del micio, infatti, ha deciso di non abbandonarlo nonostante tutte le difficoltà di affrontare il mare per arrivare in Italia. Ma c’è di più.

L’immagine utilizzata da Matteo Salvini (dal suo staff) per questa card social è una foto di repertorio. Quel gattino, infatti, non è arrivato sulle coste di Lampedusa dopo aver viaggiato spaparanzato al sole sulla prua di una barca a vela. Il micio, infatti, è arrivato sull’isola nelle condizioni mostrate da Ragusa Oggi, il sito da cui il leader della Lega ha preso questa notizia.

Quel gattino, infatti, non ha vissuto le stesse gioie di quello immortalato dall’immagine pubblicata da Salvini sui suoi social. Ha attraversato il Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione di fortuna, all’interno delle sua gabbietta. La foto usata dal leghista, invece, fa parte di uno scatto che racconta la storia di una coppia benestante che ha deciso di lasciare il suo lavoro per girare il mondo a bordo di una barca a vela. Insieme al loro gatto “Georgie”, come raccontato dal Daily Mail nel 2015.

Non si tratta, dunque, neanche di una foto di repertorio ma di un’immagine presa dai social. Ma, pur di fare propaganda, Salvini ha rinnegato anche quell’amore per i gattini che, una decina di anni fa, aveva creato un vero fenomeno social. Senza foto di repertorio.