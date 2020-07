Ci sono 71 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 12 morti nel bollettino sull’emergenza COVID-19 in Lombardia. Dei nuovi positivi, 23 sono registrati come debolmente positivi e 24 sono stati scoperti dopo i test sierologici.

Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino dell’8 luglio

I dati di mercoledì 8 luglio della Regione Lombardia dicono che i guariti o dimessi oggi sono 673, mentre scendono di due unità i ricoverati in terapia intensiva raggiungendo quota 34 e quelli non in terapia intensiva sono 211, 18 in meno di ieri. Il totale dei decessi è di 16725, mentre i tamponi effettuati sono 10675.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, 30 sono i nuovi positivi a Bergamo, 16 a Milano di cui sei in città, nove a Brescia e quattro a Lodi e Mantova. Seguono Cremona con tre e Como con due mentre sono a quota uno le restanti province: Monza, Pavia, Sondrio, Varese e Lecco.

Per quanto riguarda il bollettino nazionale emanato dalla Protezione Civile, il totale dei morti è 15 (ieri erano stati 30) e questo porta il computo totale a 34.914. I nuovi positivi sono invece 193, i ricoverati con sintomi sono 899 di cui 71 ancora in terapia intensiva. Oggi sono stati effettuati 50443 tamponi mentre in 14 regioni non ci sono più casi in terapia intensiva. Dei 193 nuovi casi (ieri erano stati 138 in più del giorno precedente), il 36,7% (71) è stato rilevato in Lombardia, il 25,3% (49) in Emilia Romagna. Sono quattro le regioni (Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise) in cui non sono stati registrati nuovi casi. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 13.595 (647 in meno di ieri), i dimessi/guariti 193.640 (825 in più). I pazienti in terapia intensiva sono 71 (uno in più di ieri), i ricoverati con sintomi 899 (-41) e quelli in isolamento domiciliare 12.625 (-607).