I nuovi orari dei negozi a Roma in vigore fino a ottobre

I nuovi orari dei 45mila negozi a Roma, che saranno in vigore fino a ottobre, prevedono tre fasce di apertura: supermercati aperti entro le 8; calzolai, orologiai e artigiani tra le 9.30 e le 10, poi a seguire tutti gli altri negozi, dai vestiti alle scarpe, dagli smartphone agli internet point, con la serranda da alzare tra le 10 e le 11. Il Messaggero spiega che sulla scrivania dell’assessore allo Sviluppo Economico, Carlo Cafarotti, è pronta la bozza di delibera che prolungherà il sistema di aperture a scaglioni, in scadenza il 31 luglio, fino al 30settembre. Non è stata una decisione facile, soprattutto perché alcune organizzazioni dei commercianti (ma non tutte), premevano per ripartire con i vecchi orari dal 1 agosto, ma la decisione ormai è presa, con l’avallo della sindaca Virginia Raggi.

Rimarrà in vigore, quindi, per almeno altri due mesi il meccanismo articolato su tre fasce orarie. I primi ad aprire sono gli alimentari, i panettieri e «le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare», insomma i supermarket. L’apertura è tra le 7 e le 8, mentre per la chiusura ci sono due opzioni: prima delle 15 oppure entro le 19. Subito dopo, tra le 9.30 e le 10, possono aprire i «laboratori non alimentari», dice l’ordinanza, quindi artigiani, calzolai, falegnami. La chiusura è prevista prima delle 19. Terza fascia: tutti gli altri negozi, dall’abbigliamento alle calzature, i negozi di telefonia, gli internet point. Possono aprire bottega fra le 10 e le 11, chiudendo dopo le 19. «La proroga – spiega Andrea Coia, presidente della Commissione Commercio del Comune (M5S) – tiene conto anche dell’evolversi dell’emergenza nel nostro Paese».

La Confesercenti di Roma, col presidente Valter Giammaria, è convinta che «le fasce orarie non si siano dimostrate determinanti per ridurre il traffico e gli spostamenti nell’ora di punta. La proroga rischia di rendere ancora più difficile la ripartenza di tante attività, perché si riduce la possibilità di fare affari». Per la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola

e media impresa), invece «bisogna bilanciare le necessità economiche e quelle della salute. In questi giorni i contagi sembrano essere risaliti e il Lazio ha uno degli indici più alti – commenta il segretario Stefano Di Niola – Non me la sento quindi di stigmatizzare la decisione del Comune, perché le fasce sono collegate all’uso del trasporto pubblico locale, una delle potenziali fonti di trasmissione di massa del virus».