«Lo Spelacchio di Netflix? Stavolta deve restare vivo»

Ieri abbiamo saputo che dopo la gara (“perché adesso a Roma si fanno le gareee!”) andata deserta per l’albero di Natale di Roma a Piazza Venezia è sceso in campo Netflix che ha sponsorizzato l’abete che prenderà il posto del mitico Spelacchio pagando 376mila euro per allestirlo e decorarlo con palline dedicate ai personaggi delle serie tv attraverso IGP Decaux, che già si occupava di quello di Milano. Oggi il Messaggero ci fornisce altre indicazioni e numeri sulla vicenda,

Non solo per «il taglio, il trasporto e l’installazione dell’albero», come si legge nel prospetto dell’unica società che si è fatta avanti per l’allestimento, la IGP Decaux, sono previste anche 60mila luci e decorazioni varie, uno «schermo ledwall sul basamento», e poi «un’area interaction», insomma interattiva, aperta dalle 9 alle 23 e «comprensiva di slitta, pedana, paletti, con un presidio di steward». Ci saranno anche totem luminosi dove potranno essere proiettati i selfie di chi è di passaggio. Non si farà carico il Campidoglio di tutte queste spese. Perché finalmente si è deciso di ricorrere a uno sponsor privato, come in tante altre città avviene da anni. La stessa IGP Decaux, per dire, l’anno scorso allestì l’albero di Natale davanti al Duomo di Milano, finanziato da Sky. E anche grazie a questa esperienza ha convinto la giunta Raggi.

Ma c’è anche un dettaglio dell’accordo che, evidentemente a causa delle troppe perculate dell’anno scorso, spicca agli occhi: