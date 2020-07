I 13 multati a Milano per 400 euro perché senza mascherina nella metropolitana

Tredici persone sono state sanzionate a Milano dalla polizia perché erano senza mascherina nella metropolitana. La polizia ha elevato contravvenzioni per 400 euro che scendono a 280 se pagate entro cinque giorni alla stazione di Porta Garibaldi MM2.

Sanzioni anche a Ischia per mancato utilizzo della mascherina. In piazza Antica Reggia, durante controlli della polizia per la movida, è stato multato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 dato che i suoi dipendenti non indossavano i dispositivi di protezione individuale. I controlli sono stati effettuati tra i comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme. Identificate 481 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 205 veicoli, di cui 72 motoveicoli. I poliziotti, guidati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, sono stati impegnati in controlli straordinari nelle zone della movida isolana ed hanno riscontrato in un noto esercizio di piazza Antica Reggia, ad Ischia Porto. l’inottemperanza alle norme anti-Covid 19 vigenti. Al titolare del bar è stata inflitta la multa prevista dalla recente ordinanza del presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca.

Anche ieri a Salerno il gestore di un bar è stato multato perché non indossava la mascherina durante l’orario di lavoro, ma ha annunciato in un’intervista rilasciata a Repubblica che farà ricorso: