Stamattina Il Fatto Quotidiano ha scritto che l’ATS di Brescia ha certificato due morti per il Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 domenica 24 maggio, ovvero nel giorno in cui Regione Lombardia aveva comunicato un dato che molti avevano ritenuto farlocco, ovvero quello di zero decessi segnalati. Ma a quanto pare i morti sono invece almeno tre e non due.

I morti di Coronavirus nel giorno in cui la Regione ha comunicato zero decessi sono tre

PrimaMerate ha scritto che proprio domenica è morto il giornalista di Paderno d’Adda Sergio Perego. Perego, 72 anni, noto giornalista di Paderno d’Adda in provincia di Lecco, si è spento proprio domenica all’ospedale Manzoni di Lecco dove si trovava ricoverato da circa due mesi dopo aver contratto il Coronavirus.

Ieri la Regione ha confermato il dato di domenica sulla base dei flussi della rete ospedaliera e delle anagrafi comunali. Ma ha anche segnalato 34 morti: una situazione che “va indagata”, ha osservato con l’agenzia di stampa ANSA il fisico Enzo Marinari, dell’Università Sapienza di Roma. È infatti difficile attribuire il passaggio da zero a 34 a una semplice fluttuazione statistica. Ma è possibile che i tre morti di domenica siano rientrati nel conteggio di quelli di lunedì. I dati della Protezione civile indicano che nelle ultime 24 ore i decessi per Covid-19 sono stati 92, contro l’aumento di 50 di ieri; rallentano anche i contagi, che sono stati 300 più di ieri, quando l’incremento era stato di 531. Zero contagi si sono registrati ieri in Umbria, Calabria, Molise e Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano. Si è ridotto inoltre il numero dei malati (1.294 meno di ieri) e scende di 12 unità quello dei ricoverati in terapia intensiva, aumentano i guariti (1.502 in più di ieri). “Sono dati buoni, come accade ormai da qualche giorno, e questo vale anche per la Lombardia, che resta il punto più delicato”, ha osservato Marinari. “Le cose vanno bene, ma non per questo – ha aggiunto – bisogna ridurre le precauzioni: è importante continuare a comportarsi in modo estremamente ragionevole”.