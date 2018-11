Sembra essere il suicidio al momento l’ipotesi più accreditata per la morte della ragazzina di 14 anni precipitata dalla sua abitazione al sesto piano di un palazzo in zona Ostiense a Roma. Non si esclude però neanche la possibilità di un incidente. Secondo quanto ricostruito, la ragazzina è finita giù dal balcone e quando è stata trovata aveva il cellulare in mano.

La 14enne caduta dal sesto piano con il cellulare in mano a Roma

A dare l’allarme intorno alle 9.30 un cittadino che si è accorto dell’accaduto. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Tra le ipotesi al vaglio il gesto volontario, magari dopo aver ricevuto un messaggio sgradito, o la caduta accidentale durante un selfie estremo. I genitori della ragazzina non si sono accorti di nulla perché, come hanno spiegato agli agenti intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un passante, stavano dormendo. Il palazzo si trova in via della Villa di Lucina Sul posto la polizia che sta indagando per chiarire la dinamica di quello che è accaduto. Quando i medici del 118 sono arrivati non hanno potuto fare nulla per salvarla, le sue condizioni erano già disperate. Delle indagini sono stati incaricati gli uomini del commissariato Colombo che dovranno accertare la dinamica dell’incidente. Insieme anche gli agenti della Scientifica che dovranno stabilire da quale finestra la bimba si è sporta per poi cadere giù.

