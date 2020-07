La regione conta 71 positivi in più nei numeri di ieri sull’emergenza Coronavirus in Italia e 18 di questi vengono da un’azienda di lavorazione delle carni a conduzione familiare di Castelnuovo, nel Modenese

Dopo quello alla TNT c’è un nuovo focolaio Covid-19 in un prosciuttificio a Modena che preoccupa l’Emilia-Romagna mentre alla Bertolini il contagio non si è ancora fermato. La regione conta 71 positivi in più nei numeri di ieri sull’emergenza Coronavirus in Italia e 18 di questi vengono da un’azienda di lavorazione delle carni a conduzione familiare di Castelnuovo, nel Modenese. In tutto sono 29 le persone positive individuate in questi giorni sulla base di 46 tamponi effettuati.

Il focolaio nel prosciuttificio di modena

Repubblica Bologna spiega che il focolaio è l’ultimo dei casi che hanno coinvolto aziende di lavorazioni delle carni in Italia, come quelle di Mantova:

«I dati confermano quello che da alcuni giorni sta accadendo in Emilia-Romagna, in Italia e in Europa: il contagio da Covid si sta diffondendo soprattutto nelle realtà produttive legate ai settori della logistica e della lavorazione delle carni – dice l’assessore alla Sanità Raffaele Donini – Gli interventi immediati che abbiamo messo in campo consentono di fare emergere tante persone positive asintomatiche, spesso già in isolamento domiciliare». Oggi sarà firmata l’ordinanza che rende obbligatori i test sierologici per questa platea di lavoratori, otre 70 mila solo nel settore delle merci: «L’appello che rinnovo a tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività, è quello di effettuare lo screening ai propri dipendenti, per individuare tempestivamente la positività nei soggetti asintomatici e limitare gli effetti epidemiologici di nuovi focolai. L’obbligo di un corretto uso della mascherina continua a sussistere nei luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto laddove non vi sia la possibilità di osservare il distanziamento sociale. Un obbligo che chiediamo venga fatto osservare facendo leva sul senso di responsabilità dei cittadini e, se necessario, con le sanzioni previste».

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.940 casi di positività, 71 in più rispetto a ieri, di cui 48 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attivita di screening regionale. 2.975 i tamponi effettuati da ieri, per un totale di 547.863, oltre a 2.268 test sierologici. I guariti salgono a 23.491 (+10). Dei nuovi casi, 21 si registrano in provincia di Modena, 18 legati ad un focolaio scoperto in un prosciuttificio; 19 in quella di Bologna, di cui 6 riconducibili ai due focolai individuati in due aziende della logistica e la gran parte degli altri a situazioni familiari gia note; 11 in quella di Ferrara, 9 dei quali riferiti sempre all’ultimo focolaio nell’azienda logistica bolognese. Ventitrè i casi sintomatici (9 a Modena, 6 a Bologna, 6 a Reggio Emilia, 1 a Parma e 1 a Rimini), per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi gia noti.