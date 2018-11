Michele Bravi: l’incidente con la motociclista e le accuse sui social network

Il cantante Michele Bravi giovedì scorso è rimasto coinvolto in un incidente con una motociclista di 58 anni che si chiamava Rosanna Colia. Nello scontro la donna, soccorsa da Bravi, ha riportato un politrauma facciale e un arresto cardiaco ed è morta. Il cantante ha cancellato tutti gli impegni artistici. L’incidente è avvenuto in via Chinotto, zona nord ovest della città: poco prima delle otto di sera l’auto con Bravi alla guida di una Bmw del servizio di car sharing DriveNow.

Michele Bravi:

Bravi ha appreso della morte della donna il giorno dopo. Secondo la polizia locale di Milano lo scontro è accaduto a causa di un’inversione improvvisa della direzione di marcia da parte del cantante, che durante la manovra non si sarebbe assicurato di avere dato la precedenza ad altri veicoli in arrivo. L’avvocato Gabrielli, che rappresenta Bravi, contesta la ricostruzione: Bravi era impegnato non in un’inversione ma in una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio posto sull’altro lato della strada. Per il legale lo scontro sarebbe avvenuto quando la manovra era già iniziata. Bravi è risultato negativo ai test su alcol e droga, ma è indagato per il reato di omicidio stradale, un atto dovuto dopo il decesso della donna, che in base all’articolo 589 bis del codice penale prevede, in caso di condanna, una pena da due a sette anni.

Nel frattempo lui ha cancellato tutte le apparizioni pubbliche, tra cui due concerti a Milano e uno a Roma. Sulla sua pagina Facebook molti fans lo incoraggiano e hanno parole di solidarietà nei suoi confronti, ma molti altri sono arrabbiati: La donna morta era mia amica e rabbrividisco e credetemi mi viene davvero il conato di vomito a leggere le parole di chi quasi con una pacca sulla spalla al signor Bravi lo conforta. Famoso o meno, bravo ragazzo o meno ha UCCISO UNA PERSONA !! e perché? Perché per lui e per quelli come lui svoltare un po’ più avanti quando poteva farlo era una perdita di tempo ! Anch’io voglio farti un augurio Signor Bravi CHE IL PENSIERO DI QUELLO CHE HAI FATTO TI ACCOMPAGNI PER TUTTE LE NOTTI DELLA TUA, SPERO LUNGHISSIMA VITA”, scrive Elisabetta.