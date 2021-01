E Mentana commenta una scena del film “Project X – Una festa che spacca” durante l’assalto al Congresso

In diretta non è mai facile e ieri Enrico Mentana e Gerardo Greco ne hanno avuto una prova. Durante lo speciale per l’assalto al Congresso a Washington sono andate in onda alcune immagini che giravano sui social. Non si riferivano però alle proteste ma a una scena di un film “Project X – Una festa che spacca”.

Durante il filmato si vede un individuo con un lanciafiamme. Un po' spaesati Mentana e Greco provano a darsi una spiegazione. Greco sta quasi per farcela quando dice che non gli sembra siano immagini delle proteste ma poi si perde: "Probabilmente è nei sobborghi" prova a ipotizzare. A quel punto Mentana dice "Esatto!" e cerca di minimizzare: "Sì sì, live footage… Sono immagini che dobbiamo verificare", ma ormai la frittata è fatta:

“Vediamo queste altre immagini” “Probabilmente è nei sobborghi” “Sì sì, live footage… Sono immagini che dobbiamo verificare” Grandissima lezione di giornalismo: Enrico Mentana e Gerardo Greco che commentano una scena del film Project X – Una festa che spacca.#CapitolHill pic.twitter.com/t1yGzcSt7I — Adil (@unoscribacchino) January 7, 2021

Nel trailer del film qui sotto potete vedere la scena del lanciafiamme a riprova che non era “nei sobborghi”: