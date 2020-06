La faccia di Melania Trump quando Donald le chiede di sorridere

In questo video che circola da ieri negli USA possiamo ammirare cosa succede quando Donald Trump chiede alla moglie Melania di sorridere durante una photo opportunity: nei pochi secondi si vede il presidente degli Stati Uniti che dice alla moglie di sorridere e lei…

Dopo la gloriosa figurella fatta sulla storia dell’account Twitter ANTIFA, in questo video che circola da ieri negli USA possiamo ammirare cosa succede quando Donald Trump chiede alla moglie Melania di sorridere durante una photo opportunity: nei pochi secondi si vede il presidente degli Stati Uniti che dice alla moglie di sorridere e lei che accenna un sorriso e subito si ritrae.

Trump asks Melania to smile during today’s photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

Ieri la first lady americana Melania Trump ha lanciato anche lancia un appello affinché non venisse violato il coprifuoco, sollecitando a liberare le strade dove ormai da 8 giorni si protesta per l’uccisione da parte della polizia dell’afroamericano George Floyd. “Tutte le città, le comunità e i cittadini hanno il diritto di essere tenuti al sicuro – ha twittato Melania – e questo può essere fatto solo se lavoriamo insieme verso la riconciliazione e la pace”.