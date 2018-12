La polizia belga ha sparato lacrimogeni contro una folla di manifestanti, alcuni dei quali a volto coperto, che cercava di entrare nelle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles. Lo riferiscono i media locali. A Bruxelles è in corso una manifestazione contro il Global Compact for Migration. Gli agenti sono intervenuti con gli idranti all’altezza di Rond Point Schuman, cuore del quartiere Ue, tra la sede della commissione e quella del consiglio. La marcia contro il patto siglato a Marrakech è stata organizzata da associazioni di destra ed estrema destra fiamminghe.

L’assalto dell’estrema destra alle istituzioni europee a Bruxelles

La polizia è intervenuta caricando una frangia di 200-300 manifestanti, molti a volto coperto, che hanno lanciato petardi, cartelli stradali e insegne sradicate lungo il loro percorso, contro gli agenti. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il Patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo a cui si è unito, scrive l’agenzia di stampa ANSA, anche un gruppo di gilet gialli. L’estrema destra ha messo in circolazione la bufala che dietro il Global Compact ci sia, come al solito, Soros.

La manifestazione, denominata appunto “Marche contre Marrakech”, ha portato in piazza circa 5000 persone che si sono riuniti nei pressi del palazzo sede dell’Unione europea ed hanno iniziato a distruggerne le vetrate scagliando all’interno alcuni fumogeni. Secondo alcuni media locali, al corteo prendono parte molte organizzazioni e partiti nazionalisti fiamminghi.

In primo tempo la manifestazione dell’estrema destra era stata vietata dal governo, ma successivamente il Consiglio di Stato belga aveva dato il via libera. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti nei dintorni del Parco del Cinquantenario, a poche centinaia di metri dalle sedi delle Istituzioni europee. Altri manifestanti si sono diretti verso la stazione.