L’ultimo inquietante messaggio del quindicenne Ahmed Jouider prima di scomparire

Da giovedì si sono perse le tracce di Ahmed Jouider, 15enne di origini marocchine sparito a Padova. Mentre le forze dell’ordine proseguono nelle loro ricerche, cercando di incrociare anche le testimonianze di chi conosce il giovane, è stato reso pubblico un audio che potrebbe essere fondamentale per le indagini. Quel messaggio vocale WhatsApp è stato inviato proprio dal ragazzo alla sua ex fidanzata, poche ore prima della sua scomparsa. Un audio inquietante in cui il 15enne parlava di un incontro con alcune persone che sarebbe potuto concludersi con la sua morte.

Nell’audio pubblicato dal quotidiano La Repubblica, si sente la voce del 15enne che si rivolge direttamente a una ragazza: la sua ex fidanzata. Un messaggio in cui preannuncia la sua possibile e probabile uccisione nel giro di poche ore.

“Partendo dal presupposto che questo audio non devi farlo ascoltare a nessuno, fammi questo ultimo favore. Io ora devo uscire, o delle questioni in sospeso con alcune persone. Più che altro penso che morirò. Penso di sì. Oppure se non muoio avrò delle ferite, anche gravi, ma penso che morirò. Volevo dirti che ti amo, ma tanto. Tu non capisci secondo me. Non mi dilungo perché non voglio essere sdolcinato, ma tanto non me ne frega più un caz*o di essere sdolcinato perché non mi cambia più niente. Ti dico solo questo. Non ti dico altro”.