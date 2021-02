“O’ voi capi’?”: come Lucci prova a spiegare a Salvini perché i ristoranti non possono aprire la sera | VIDEO

Matteo Salvini continua imperterrito a ripetere: “Perché i ristoranti non possono aprire anche a cena?”. E perfino Lucci a Cartabianca si è messo di buzzo buono a cercare di spiegargli che non è una buona idea. Ci sarà riuscito? Nel video qui sotto potete ammirare il confronto tra il “Capitano” e l’ex Iena, a partire dal minuto 19:



Enrico Lucci esordisce al suo ingresso in studio scherzando sui calzini a righe dell’ex ministro dell’Interno. Ma subito incalza il “Capitano” chiedendogli conto delle sue parole: “L’altro giorno ho visto ‘sta notizia che hai detto ‘Qua o si riapre tutto o sarà un disastro’. Allora io ho riflettuto ‘Aoh, ma ‘sta cosa già la sappiamo tutti quanti, non è ‘na grossa novità. La novità è come risolvere l’eventuale disastro. Purtroppo questa cosa di riaprire tutto non se po’ fa’!”. Salvini ovviamente continua a ripetere che i sindaci e anche il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini sono d’accordo con lui sulla riapertura dei ristoranti. Lucci chiede anche a Salvini, ricordandogli che ora è al governo, quando arriveranno i ristori. Salvini si schernisce spiegando che il governo non è ancora insediato perché non sono stati nominati i sottosegretari, ma che la priorità è sbloccare i 32 miliardi di rimborsi. Il siparietto continua per qualche minuto con Lucci che un po’ serio e un po’ faceto prova a rielaborare il concetto per spiegare il rischio che si corre con i ristoranti aperti la sera: “Ma lo vuoi capire o no che se riapri la sera scoppia il bordello? La gente s’embriaga, se fa le canne, se fa de tutto”, è la frase cult. E in tanti su Twitter l’hanno trovata efficace:

#cartabianca #Lucci a #Salvini : MA VUOI CAPÌ CHE LA SERA LA GENTE VA IN GIRO SE UMBRIACA SE FA LE CANNE E DAI MATTE CHE CE LO SAI PURE TU… NON SE PUÒ FA!! Oggi Enrico batte SuperMario a mani basse!! @EnricoLucci — MauChi (@MaurChiur) February 23, 2021

Salvini avrà capito?